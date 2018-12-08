رامي صبري يكشف موعد حفل رأس السنة

كشف النجم رامي صبري، خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، موعد حفل ليلة رأس السنة، الذي من المقرر أن يقام يوم الاثنين الموافق 31

ديسمبر، في فندق فور سيزونز بالقاهره .

يذكر أن الفنان رامي صبرى يقوم حاليا بتسجيل أولى أغاني ألبومه الجديد الذي

من المقرر طرحه في العام المقبل، و يتعاون فيه مع الشاعر تامر حسين بعد عدة أعمال اشتركا بها.