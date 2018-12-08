رامي صبري يكشف موعد حفل رأس السنة

رامي صبري
كشف النجم رامي صبري، خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، موعد حفل ليلة رأس السنة، الذي من المقرر أن يقام يوم الاثنين الموافق 31ديسمبر، في فندق فور سيزونز بالقاهره .
يذكر أن الفنان رامي صبرى يقوم حاليا بتسجيل أولى أغاني ألبومه الجديد الذي
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