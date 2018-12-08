تعرف علي موعد حفل محمد عبده المقبل

محمد عبدهكتب - أحمد أيوب:
يحيي فنان العرب محمد عبده، حفلا غنائيًا بمنطقة طنطورة بمحافظة العلا السعودية، وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلاته المتتالية التي يحييها في ديسمبر.
وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا، تذاكر حفل محمد عبده
يذكر ان طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل محمد عبده
كما يلتقي محمد عبده مع صقر الأغنية السعودية رابح صقر في حفلين غنائيين بالبحرين، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري على التوالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.
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