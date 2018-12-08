"BADLA"يجمع بين نجوم بوليوود أميتاب باتشان و شاه روخ خان

قرر المخرج العالمي سوجوي جوش، طرح فيلم "BADLA" في مارس المقبل ، ويعد هذا الفيلم من نوع الإثارة، وهو بطولة كل من النجم أميتاب باتشان، و شاه روخ خان ، و تابسي بانو، و مارك مانسفيلد.

و تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يخرج بكفالة بعد اعتقاله لقتله عشيقته المتزوجة، حيث يستأجر محامياٌ مخضرما في إعداد الشهود، وذلك بعد أن أتهمته الشرطه بقتل عشيقته في غرفة بفندق

جبلي،كما تدور الأحداث في إطار لغز بوليسي غامض.

يذكر أن شاه روخ خان استلم مؤخراً جائزة "الكريستاله" وذلك ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2018 والذي أقيم بمدينة دافوس في سويسرا، كما بدأ النجم الكبير أميتاب باتشان تصوير مشاهد فيلمه الجديد "Jhund" للمخرج السينمائي ناجراج مانجول.