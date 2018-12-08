بالفيديو.. جانا دياب تغني "Consequences" لـ"كاميلا كابلو"

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جانا ديابكتب - أحمد أيوب:
نشرت جانا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ظهرت من خلاله وهي تغني أغنية "Consequences" للنجمة العالمية كاميلا كابلو.
وبعيداً عن أضواء والدها تسعى جانا للوصول للعالمية علىطريقتها الخاصة، حيث تواصل الكشف عن موهبتها الغنائية من خلال نشر عدد من الفيديوهات على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما فاجأت جانا متابعيها باختيار النجم العالمي كوبا
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