بالفيديو.. جانا دياب تغني "Consequences" لـ"كاميلا كابلو"

جانا دياب

كتب - أحمد أيوب:

نشرت جانا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ظهرت من خلاله وهي تغني أغنية "Consequences" للنجمة العالمية كاميلا كابلو.

وبعيداً عن أضواء والدها تسعى جانا للوصول للعالمية على

طريقتها الخاصة، حيث تواصل الكشف عن موهبتها الغنائية من خلال نشر عدد من الفيديوهات على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما فاجأت جانا متابعيها باختيار النجم العالمي كوبا

جودينج كوبا لها لغناء تتر النهاية الخاص بأحدث أعماله السينمائية هذا العام، وهو فيلم "Bayou Caviar"، وعبرت جانا عن سعادتها موجهة الشكر لكوبا لاختيارها لتقديم أولي تجاربها الاحترافية في هوليوود.