غدًا.. منير يغني أمام الرئيس السيسي في حفل "الكوميسا"

محمد منيركتب - أحمد أيوب:
يحيي الكينج محمد منير، للعام الثاني على التوالي، الحفل المقام ضمن فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاونالدولي غدًا الأحد في شرم الشيخ، وذلك في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح
يذكر أن الحفل هو الأول الذى يحييه منير عقب طرح "طاق طاقية" أولى أغاني ألبومه الجديد "وطن".
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