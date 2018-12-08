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غدًا.. منير يغني أمام الرئيس السيسي في حفل "الكوميسا"

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غدًا.. منير يغني أمام الرئيس السيسي في حفل الكوميسامحمد منير
كتب - أحمد أيوب:

يحيي الكينج محمد منير، للعام الثاني على التوالي، الحفل المقام ضمن فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون

الدولي غدًا الأحد في شرم الشيخ، وذلك في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح

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السيسي، ورؤساء الدول المشاركة بالمؤتمر، المقام تحت شعار إفريقيا 2018.

 

يذكر أن الحفل هو الأول الذى يحييه منير عقب طرح "طاق طاقية" أولى أغاني ألبومه الجديد "وطن".

 

 

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