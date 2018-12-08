بالفيديو.. أحمد حلمي يحول جسمه إلى آلة موسيقية في Little Big Stars

أحمد حلمي كتب - أحمد أيوب: قدم الفنان أحمد حلمي في حلقة الليلة من برنامج المواهب "Little Big Stars نجوم صغار" على شاشة MBC1، Stars نجوم صغار" على شاشة MBC1،موهبة الطفل أُسيد في الحلاقة. وحلمي حول جسمه إلى آلة موسيقية، وذلك بمساعدة الطفل أُسيد، صاحب موهبة الحلاقة.

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