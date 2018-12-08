بالفيديو.. أحمد حلمي يفتتح صالون حلاقة في Little Big Stars

أحمد حلمي كتب - أحمد أيوب: قدم الفنان أحمد حلمي في حلقة الليلة من برنامج المواهب "Little Big Stars نجوم صغار" على شاشة MBC1، موهبة الطفل أُسيد في الحلاقة. على شاشة MBC1، موهبة الطفل أُسيد في الحلاقة. وتحول مسرح البرنامج أثناء الفقرة إلى صالون حلاقة، حيث جرب أحمد حلمي في البداية العمل مع أدوات الحلاقة، قبل أن يحلق أسيد لأبيه.

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