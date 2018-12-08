بالفيديو.. أحمد حلمي يرقص على الجليد في Little Big Stars

أحمد حلمي كتب - أحمد أيوب: قدم الفنان أحمد حلمي في حلقة الليلة من برنامج المواهب "Little Big Stars نجوم صغار" على شاشة MBC1، طفلة حاصلة على بطولة في المغرب في هذه اللعبة. MBC1، طفلة حاصلة على بطولة في المغرب في هذه اللعبة. وعبرت المشتركة ببرنامج المواهب "Little Big Stars نجوم صغار" على شاشة MBC1 عن رغبتها في أن تصبح ممثلة مشهورة مثل أحمد حلمي عندما تكبر.

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