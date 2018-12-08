بدء عزاء شقيق منير مكرم بمطرانية مارجرجس

منير مكرم بدأ منذ قليل، عزاء ممدوح مكرم، شقيق الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بمطرانية مارجرجس بشبرا الخيمة، وسط حضور المهن التمثيلية، بمطرانية مارجرجس بشبرا الخيمة، وسط حضورمن أقاربه وأصدقائه لاستقبال المعزين. وكان الراحل قد وافته المنية صباح اليوم وشيع جثمانه من الكنيسة نفسها، إلى مقابر العائلة.

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