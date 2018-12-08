راغب علامة يطرح «طار البلد»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلق السوبر ستار راغب علامة أغنية وطنية تحمل عنوان “طار البلد” كتب كلماتها نزار فرنسيس ولحنها ووزعها جان ماري رياشي.

وكان علامة قد استبق إطلاق الأغنية بتغريدة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” قال فيها: الليلة في تمام الساعة الثامنة الا عشر دقائق مساء، في مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد رح يطير البلد... وقبل ما يروح من بين ايدينا ، رح نقلكن بالغنية كيف طار البلد على أن يسمع المسؤولين صرخة المواطن.. قبل فوات الأوان.

وعلى جانب أخر، استعانت مصممة المجوهرات اللبنانية جيهان علامة، زوجة السوبر ستار راغب علامة، بنجليهما «خالد ولؤي» في حملة إعلانية جديدة لصالح ماركة المجوهرات التي تحمل اسمها.

جيهان قررت إطلاق خط مجوهرات جديد للرجال، وهو عبارة عن حلي من الماس الاسود، واختارت أن يكون ولديها وجهين إعلانيين له، حيث يتمتع «خالد ولؤئ» بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لمرافقتهما والدهما في الفترة الأخيرة بمعظم حفلاته، كما يتمتع الثنائي بجاذبية ووسامة، جعلتهما محط أنظار النشطاء.