تعرفي على ناهد السباعي في تعليق غير متوقع عن طلاقها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صدمت الفنانة المصرية ناهد السباعي المتابعين بتعليق جديد وغير مباشر، على انفصالها عن زوجها الذي أحدث ضجة كبيرة في وقت سابق.

ورداً على سؤال طرح عليها خلال مقابلة صحافية عن أفضل ما حدث معها في العام 2018، أجابت ممازحة: "إني فضلت قاعدة مع ماما وما رحتش حتة".

وأجابت على سؤال آخر عن أسوأ ما حدث معها في العام نفسه. وقالت: "أوحش حاجة إني كنت بفكر أبعد عن ماما".

وعلقت على كلامها والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بالقول إنه لايمكنها أن تبتعد عن ابنتها أبداً.

وربط المتابعون بين تصريحات النجمة وانفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه قبل ساعات من حفل زفافهما.

وبررت الممثلة ذلك حينها في حديث إلى برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" مشيرة إلى أنه "محصلش نصيب".

وتابعت: "لم يكن هناك توافق بيننا فوقع الانفصال وأنا تمام"، وأكدت أنها ألغت على إثر ذلك حفل الزفاف الضخم الذي كان سيقام في الساحل الشمالي.