والدة كايت ميدلتون تخرج عن صمتها .. هذا ماذا قالته عن زواج ابنتها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وسط ما يحكى عن خلافات بين دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون، خرجت والدة الأخيرة عن صمتها في مقابلة أجريت معها مؤخراً.

وقالت كارول ميدلتون في حديث إلى صحيفة The Telegraph إنها التزمت الصمت بشأن حياة ابنتها لمدة 13 عاماً رغبة منها في عيش حياة طبيعية.

وأضافت أنها لا تقرأ حالياً ما تكتبه الصحف والمجلات عن أسرتها، لافتة إلى أنها لا تطمح إلى الشهرة وتفضل الاهتمام بعملها.

وتحفظت على الأمور المتعلقة بحياة ابنتها كايت وزوجها الأمير وليام، إلا أنها أشارت إلى أنها شعرت بالخوف عند انضمام ابنتها إلى الأسرة الملكية ظناً منها أنها ستبتعد عنها، وهو ما لم يحدث بحسب قولها.

وكشفت الاستعدادات التي تجريها من أجل الاحتفال مع أحفادها بأعياد نهاية العام. ويأتي إجراء هذه المقابلة فيما تُنشر الكثير من الأخبار حول توتر يسود العلاقة بين الثنائيين هاري وميغان ووليام وكايت، وهو ما عزّزه القرار الذي أخذه الابن الأصغر للأمير تشارلز بالانتقال للعيش مع زوجته ميغان ماركل في ملكية فرغمور هاوس خارج القصر الملكي.