حفلتين غنائيتين للفنان أحمد سعد في تونس الجمعة المقبلة

يُحي المطرب أحمد سعد حفلتين في تونس يومي الجمعة 14، والسبت 15 من شهر كانون / ديسمبر المقبل، ويقدم سعد خلال الحفلة باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا كبيرا من كل محبيه وعشاقه مثل "بتعاير، بحبك يا صاحبي، سألت نفسي كتير"، وغيرها من الأغاني.

ويُذكر أن اَخر أعمال أحمد سعد كانت أغنية "صلوا على سيدنا النبي" بمناسبة المولد النبوي الشريف، وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية.