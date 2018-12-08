شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحى يهاجم رئيس المهرجان التجريبى بسبب "الألفاظ الجنسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الفنان مجدى صبحى، الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى، مؤلف مسرحية المعجنة المعروضة حاليًا على المسرح القومى، وذلك لاحتوائها على ألفاظ جنسية – بحسب قوله.

وكتب صبحى على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "د.سامح مهران مؤلف مسرحية المعجنة.. عيب قوى لما تكون فيه ألفاظ جنسية من تأليفك وكمان على خشبة المسرح القومى العريق.. عيب.. رغم إنه عرض مسرحى يتميز باجتهاد كل من شاركوا فيه.. وأقولها لك مرة ثانية عيب".



مجدى صبحى

وتزامن هجوم مجدى صبحى على رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى مع تكريم مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ20 لسامح مهران.

مسرحية "المعجنة" تعرض يوميًا عدا الأربعاء، تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائى، هايدى عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزى، أسماء عمر، الطفلة مريم إسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدى رؤوف، إضاءة و ديكور وأزياء صبحى السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.