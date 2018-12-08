شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مكان حفل الكينج محمد منير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه المطرب محمد منير، لإحياء حفله الفنى، فى مدينة شرم الشيخ، عقب مؤتمر إفريقيا 2018، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان اليوم السبت أولى أيام انعقاده ويستمر حتى الغد.



محمد منير

ونشرمحمد منير، عبر انستجرام، صورته، قبل توجه لإحياء حفله الفنى، وسط دعوات من جهموره بالتوفيق ودوام الصحة.



محمد منير

يذكر آن أخر أعمال الكينج محمد منير أغنيته "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، واقتربت من تحقيق المليون الأول.