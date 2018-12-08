شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود العسيلى يحيى حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمود العسيلى، حفلا غنائيا ضخما بأحد فنادق القاهرة التى تطل على النيل، وذلك وسط حضور جماهيرى ضخم. بدأ العسيلى، حفله على دقات أغنية "الليلة" وسط هتافات جميع الحاضرين، حيث واصل حفله بالعديد من الأغانى منها "خاينة، وبعدتى ومبعدتيش، وأنا مش مضمون، وفوقى، وحته تانية، مجنونة".









جدير بالذكر أن آخر أعمال العسيلى، أغنية "بيت جدتى" حيث حقق الفيديو كليب نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت المليون وذلك عقب طرحه بأيام قليلة عبر اليوتيوب.

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