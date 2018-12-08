شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أيام قرطاج المسرحية يكرم الدكتور سامح مهران ومهرجان المسرح المعاصر والتجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ20 الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى، إضافة لعدد من المؤسسات والهيئات والمهرجانات العربية والإفريقية ومن ضمن المكرمين المركز الدولى لدراسات الفرجة بمدينة طنجة بالمغرب، متمثلا فى الدكتور خالد أمين والهيئة العربية للمسرح متمثلة فى الأمين العام إسماعيل عبد الله والذى تغيب عن الحضور وتسلم التكريم بدلا منه المسرحى المغربى حسن النفالى.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال ويستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر وتشارك خلاله مصر بثلاثة عروض منها عرض مسرحية "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية كما سيكرم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة خلال فعاليات المهرجان.















