شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الثقافة التونسى يفتتح الدورة 20 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين والدكتور حاتم دربال مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية دورته العشرين بحضور عدد كبير من القامات المسرحية بالوطن العربى والمسرحيين الأفارقة ويحتفى المهرجان بمرور 35 سنة على انطلاق المهرجان.

ومن ضمن الحضور الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى والفنان السورى اسعد فضة والدكتورة ياسمين فراج والفنانة لطيفة القفصى والدكتور محمد المديونى والمخرج ناصر عبد المنعم والوفد المصرى لمسرحية " الساعة الاخيرة " الفنانين سامية عاطف ومعتز السويفى وشريف صبحى ومحمد دياب ونائل ومحمود الزيات.

وفى كلمته أكد الدكتور حاتم دربال المدير العام للمهرحان أن المسرح واحد من اهم الابداعات ودليلنا للمدينة والمدنية وأهلا بكل المسرحيين من كل العالم فى تونس ونتمنى للجميع الاستمتاع بالمسرح ورسالته وفكره.

وفى كلمته قال وزير الثقافة: إن المهرجان له أهمية كبيرة جدا لتونس ولكل المسرحيين العرب ونوفر له الدعم لكى يكون فى أبهى صوره وأهلا بكل المسرحيين من كل الدول العربية والأفريقية، وعقب كلمة الوزير تم تكريم الفنانين دليلة مفتاحى، وصباح بوزويطة والكاتب والمخرج منصور الصغير والاماراتى عبدالله راشد والفنان خالد الطريفى من الأردن سن كوياتى من بوركينا فاسو.