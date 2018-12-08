شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة "كازبلانكا".. "الممثلين" تجتمع لبحث غزو الأتراك للسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، اجتماعا مساء اليوم السبت، لمناقشة أزمة مشاركة الممثلين الأتراك للدراما والسينما المصرية، بعد تعاقد القائمين على فيلم "كازبلانكا" مع الممثل التركى خالد أرجنش الذى اشتهر باسم "السلطان سليمان" ليشارك أمير كرارة بطولة العمل.

وينتظر أن تتخذ النقابة قرارات من شأنها أن تحمى حقوق الممثل المصرى، والتصدى لمحاولات الأتراك لاقتحام سوق الدراما المصرية لفرض ثقافتهم عبر القوى الناعمة.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية ممثلة فى نقيبها الدكتور أشرف زكى، تصدر بين حين وآخر قرارات من شأنها الحفاظ على حق أصحاب المهنة من الفنانين المصريين، آخرها منع العمل دون تصريح، وعليه اتخذت النقابة قرارا بعقد ورش عمل لراغبى الحصول على التصاريح شرط اجتياز امتحانات الورشة، وذلك لحماية المهنة من الدخلاء، ومن المتوقع اتخاذ قرارات لوقف الزحف التركى.