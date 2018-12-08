المركز الكاثوليكي يكرم الناقد طارق الشناوي بدورته الـ67

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
أعلنت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، عن تكريم الناقد الفني طارق الشناوي بجائزة المركز لهذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ67، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 14 فبراير القادم.
ومن المقرر أن تكرم إدارة المهرجان نخبة من النجوم وصناع السينما المصريين لأعمالهم المتميزة طوال العام، وأكد الأب بطرس دانيال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تكريم المركز الكاثوليكي لنخبة من النجوم وصناع السينما وسيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصرية يقام سنويًا بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
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