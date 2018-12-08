فيديو| جانا دياب تسحر متابعيها وتغني "Consequences" لكاميلا كابلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت جانا دياب ابنة النجم عمرو دياب فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي تغني أغنية "Consequences" للنجمة العالمية كاميلا كابلو، وتفاجئ جنا متابعيها بنشر عدد من الفيديوهات الخاصة بغناء عدد من الأغاني العالمي بصوتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعيداً عن أضواء والدها تسعى جانا للوصول للعالمية على طريقتها الخاصة، حيث تواصل الكشف عن موهبتها الغنائية من خلال نشر عدد من الفيديوهات على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما فاجأت جانا متابعيها باختيار النجم العالمي كوبا جودينج كوبا لها لغناء تتر النهاية الخاص بأحدث أعماله السينمائية هذا العام، وهو فيلم "Bayou Caviar"، وعبرت جانا عن سعادتها موجهة الشكر لكوبا لاختيارها لتقديم أولي تجاربها الاحترافية في هوليوود.