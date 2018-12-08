كاظم الساهر يكشف عن صورة من الطفولة:"زمن مضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان العراقي كاظم الساهر صورة من طفولته عبر حسابه الخاص موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . وعلق على الصورة قائلا:"زمن مضى". يذكر أن كاظم الساهر طرح أغنية "صباح الخير" أكتوبر الماضي ،والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال .

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