لقاء سويدان تهنئ إدوارد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: هنأت الفنانة لقاء سويدان صديقها الفنان إدوارد بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "لقاء" صورة لإدوارد وكتبت عليها معلقةً: "عيد ميلاد سعيد وكل سنة وأنت طيب وسعيد يا أحلى وأطيب إدوارد". يذكر أن آخر أعمال الفنان إدوارد مسلسل "ربع رومي"، الذي عرض رمضان الماضي.​

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