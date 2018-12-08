شيري عادل تُوجِّه رسالة غامضة لجمهورها عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهرت بإطلالة هادئة دون مكياج، معلقة: "إذا نظرت للخلف ولم ترضَ عما كان به، فاعلم أنك في طريقك الصحيح".

وأعلن الباحث والمنتج معز مسعود منذ عدة أشهر، عن زواجه من الفنانة شيري عادل، مؤكدا عبر بيان صحافي أن الزواج تم منذ عدة أشهر، عقب انفصاله عن زوجته السابقة.

وذكر البيان أن معز مسعود يفكر في تقديم جزء جديد من مسلسل "السهام المارقة" يواجه من خلاله المزيد من الأفكار، ويستند إلى وقائع تحاكي العديد من الجرائم المتطرفة التي ارتكبت باسم الدين.

وأضاف البيان أنه بعد موت أغلب أبطال الجزء الأول في أحداث المسلسل سيستعين الجزء الجديد بأبطال جدد يجسدون فكرة (المقاومة)، والتي ستستمر في محاولة الانتصار على الإرهاب في الجزء الثاني.

شارك في بطولة الجزء الأول الذي أنتجه معز مسعود، الفنانون شيري عادل، وشريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند بوعبود.