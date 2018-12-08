أحمد التهامي يكشف عن شخصيته في"زنزانة7"

كشف الفنان أحمد التهامي عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقها عن شخصيته في مسلسل " سرايا حمدين" والذي يتم عرضه عبر شاشا القنوات الفضائية في الوقت الحالي .

وأكد في حديث خاص إلي "لايف ستايل" أنه فضلا عن ردود الأفعال الرائعة والتي فاقت توقعاته عن شخصية "حسن " والتي قدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل ولكنة سعيد جدا بوجوده ضمن فريق عمل متميز بالمسلسل من جميع الدول العربية وكذلك شركة إنتاج محترمة وفرت كل الإمكانيات اللازمة لخروج العمل في أفضل صورة ممكنة للجمهور .

يشار إلي أن مسلسل "سرايا حمدين"، بطولة سامح حسين، ونيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكى، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبوسريع، وعلاء مرسى، وجيهان خليل، وياسر الطوبجى، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير، وحامد الشراب، ومحمود فتحي، وهالة السعيد، ونور مغربي، ومنار العطار، وسلمى مسعود، ومحمود فتحي، وعلى عبد المنعم، وخالد صفوت، وفادى يسرى، ومحمد يونس, كما يجمع العمل العديد من الفنانين العرب من "الخليج ولبنان والمغرب وليبيا وتونس" قصة نهاد وحيد، سيناريو وحوار جوزيف فوزى، وإخراج سيف يوسف.

ومن ناحية أخري أعلن التهامي أنه ينتظر طرح فيلم" زنزانة7" بدور العرض السينمائية خلال موسم إجازة منتصف العام المقبل خاصة أنه اوشك على الانتهاء من تصوير مشاهدة بالفيلم حيث يجسد شخصية تسمي "مطحنة "وهو الذارع الأيمن لرجل أعمال يعمل في مافيا تجارة الأراضي ويقوم بالسيطرة والسطو على العديد من الأراضي .

يذكر أن فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصرى وعلا غانم ومنة فضالي وإيهاب فهمى ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.