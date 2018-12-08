الجزائرية صباح تُطالب جمهورها بالكفّ عن تداول فيديو فاضح لها

فُوجئت مطربة الراب الجزائرية الشابة صباح، بانتشار فيديو لها أثناء استحمامها، وتناقله الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت مطربة الراب الجزائرية صباح في فيديو لجمهورها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" وهي تبكي وتطالب بالكفّ عن تداول الفيديو، كاشفة أن مَن سرّب الفيديو هو شخص ما كان يصلح هاتفها المحمول، وقالت إنه هارب من العدالة.

وتوجّهت مطربة الراب الجزائرية الشابة إلى كلّ من تداول ونشر الفيديو بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل، فضحتوني وقتلتوني".