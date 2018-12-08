بإيرادات الجمعة.. "Mortal Engines" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأجنبي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجح فيلم الفانتازيا والمغامرات "Mortal Engines" للمنتج العالمي بيتر جاكسون في التربع على عرش شباك تذاكر الأفلام الأجنبية في مصر، وذلك في أول أيام عرضه، بإيرادات بلغت 227 ألفًا و772 جنيهًا، مزيحًا فيلم الرعب "The Possession of Hannah Grace" إلى المركز الثاني، بـ215 ألفًا و958 جنيهًا، بينما جاء فيلم السحر "Fantastic Beasts2" في المركز الثالث بإيرادات 192 ألفًا و528 جنيهًا، في أسبوع عرضه الثاني.

واحتل المركز الرابع فيلم الأكشن والمغامرات "Robin Hood" بـ177 ألفًا و840 جنيهًا، بينما جاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Ralph Breaks the Internet" بـ142 ألفًا و561 جنيهًا، واحتل المركز السادس فيلم الدراما "Widows" بـ110 آلاف و214 جنيهًا، في وقت احتل المركز السابع فيلم الكوميدية "Instant Family" بـ87 ألفًا و464 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم الأكشن "Hunter Killer" بـ86 ألفًا و109 جنيهات، وبالمركز الثامن جاء فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" بـ80 ألفًا و899 جنيهًا، بينما جاء في المركز التاسع فيلم الدراما "A Private War" بـ39 ألفًا و245 جنيهًا، بينما جاء في المركز العاشر والأخير فيلم الخيال العلمي "Venom" بـ38 ألفًا و411 جنيهًا.

تدور أحداث "Mortal Engines" حول امرأة غامضة تُدعى "هيستر شو" تنضم لمجموعة من الخارجين على القانون في ثورة ضد ماكينة عملاقة.

ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا يوم 14 ديسمبر المقبل، وتتشارك في بطولته نخبة من النجوم والوجوه الشابة، منهم هيوجو ويفينج، روبرت شيهان، ليلا جورج، ستيفان لانج، وفرانكي أدامز.