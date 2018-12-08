- 1/3
- 2/3
- 3/3
القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الممثلة ياسمين صبري إصابتها بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، وكشفت ياسمين صبري عن سبب هذه الإصابة عبر حسابها على Twitter وهو قضائها ما يقرب من 10 ساعات طيران أثناء عودتها من كوريا الجنوبية.
وأعلنت ياسمين صبري عن مشاركتها بمسلسل جديد في رمضان 2019 تقدم من خلاله دور فتاة شعبية.
ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد إمام وفاروق الفيشاوي وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز.
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تكشف سبب إصابتها بالحمى وارتفاع درجة الحرارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .