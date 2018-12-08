ياسمين صبري تكشف سبب إصابتها بالحمى وارتفاع درجة الحرارة

أعلنت الممثلة ياسمين صبري إصابتها بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، وكشفت ياسمين صبري عن سبب هذه الإصابة عبر حسابها على Twitter وهو قضائها ما يقرب من 10 ساعات طيران أثناء عودتها من كوريا الجنوبية.

وأعلنت ياسمين صبري عن مشاركتها بمسلسل جديد في رمضان 2019 تقدم من خلاله دور فتاة شعبية.

ويذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد إمام وفاروق الفيشاوي وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز.