عمرو يوسف وزوجته ينشران صورة جديدة لابنتهما

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القاهرة - لايف ستايل
شارك الفنان المصري عمرو يوسف جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة له ممسكًا بيد ابنته حياة من الفنانة السورية كندة علوّش.
وعلق عليها قائلًا "نهاركم سعيد، رسالة من حياة عمرو يوسف".
ويبدو أن الفنان عمرو يوسف متخوفا من حسد متابعيه لابنته، إذ فضل أن لا ينشر صورة لوجهها وفضل أن يظهر صورة أصابعها فقط.
يذكر أن يوسف لن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، ويحضر حاليًا لفيلم "حملة فرعون" مع المنتج محمد السبكي، والذي من المقرر بدء تصويره خلال أيام قليلة.
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