الفنانة بسمة تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنتها "نادية" لأول مرة

تعود الفنانة بسمة إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، بفيلم سينمائي مع إياد نصار وشيرين رضا بعنوان "رأس السنة"، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال العام المقبل.

التقت "لها" بسمة، ودار بينهما حوار سريع تحدثت فيه للمرة الأولى عن علاقتها بابنتها الوحيدة "نادية"، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، كما كشفت عن أسرار جمالها ورشاقتها.

- ما سر حماستك لفيلم "رأس السنة" لتعودي به الى السينما بعد فترة غياب طويلة؟

سيناريو الفيلم من أجمل السيناريوات التي عُرضت عليّ في الفترة الأخيرة، فقد جذبتني فكرته الجديدة والمميزة، كما أنه العمل الأول لكلٍ من المخرج محمد صقر، والمؤلف محمد حفظي بعد توقفه لفترة طويلة عن الكتابة. وإلى جانب الفنان إياد نصار فقد تعاونت في الفيلم مع مجموعة من النجوم الذين لم تتسنّ لي مشاركتهم في أعمال درامية سينمائية أو تلفزيونية سابقة، ومنهم أحمد مالك وعلي قاسم وشيرين رضا وإنجي المقدم، ولذلك أتمنى أن يكون تعاوني معهم مثمراً.

- بعد إنجابك ابنتك الوحيدة "نادية" وانشغالك بتربيتها، هل تغيرت حياتك؟

علاقتي بنادية تتسم بالصعوبة، وهي كما يُقال بالعامية "ناقر ونقير"، فلا نتعامل على أساس أمّ وابنتها، بل كصديقتين، فمعها أشعر كأنني طفلة في مثل سنّها، وحبّي لها عصيّ على الوصف، فعاطفة الأمومة لها طعم مختلف... نادية هي أهم شخص في حياتي، ولذلك أحرص قدر الإمكان على البقاء إلى جانبها والاستمتاع بأسعد اللحظات.