شكرا لقرائتكم خبر عن كلو كاردشيان تحصد أكثر من 3 ملايين likes فى يوم واحد بسبب تدليلها لابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع كلو كاردشيان تركز هذه الفترة على ابنتها "ترو طومبسون" واحدة من أهم الوجوه على الـsocial media، فتنشر صورا دائما مع مولودتها الوحيدة.

نشرت كلو كاردشيان البالغة من العمر 34 عاما صورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " وهى تدلل ابنتها "ترو وتقبلها"، وحصدت الصورة سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادى صفحة كلو، كما نالت أكثر من 3 ملايين likes خلال يوم واحد فقط.