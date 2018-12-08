شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل علاج المطربة بلقيس من الرهاب الاجتماعى فى فترة المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطربة بلقيس، أنها عانت من الرهاب الاجتماعى فى سن المراهقة ولجأت إلى الطب النفسى فى رحلة علاجية للتخلص منه، وأن وقوفها على المسرح كان سببا فى الشفاء.

وقالت بلقيس: "اليوم تحدثت عن رحلتى فى العلاج من الرهاب الاجتماعى باللجوء للطب النفسى والتخلص من المشكلة المزمنة التى تسللت إلى حياتى منذ سن المراهقة وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة".



بلقيس

وأضافت :"منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمدلله".

وأشارت: "تحدثت أيضا عن طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله فى الأمور الحياتية وكيف أن إيمانى بان الرهاب كابوس سينتهى”.

واختتمت قائلة:"جلب لى فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا امام الامير بدر بن عبد المحسن فى ٢٠١١ لأول مرة أمام جمع كبير اثناء العلاج وكتب للرهاب النهاية".