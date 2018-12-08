شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى مراد وسيمون صورة طبق الأصل.. شاهد واحكم بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير لا يعرف عن علاقة القرابة التى تربط النجمة سيمون، بالفنانة الراحلة ليلى مراد، ولا يعرفون أيضا الدور الذى لعبته تلك الفنانة القديرة، في حياة سيمون منذ طفولتها.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للراحلة ليلى مراد وهى فى منزلها وشبهها الكثيرون بالفنانة سيمون خصوصاً أن الأخيرة كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراحلة وسيرة حياتها الفنية فى عمل درامى، ولكنها لم توفق وحزنت كثيراً لعدم تقديم مسلسل "ليلى مراد".



ليلى مراد

وسيمون عاشقة لـ ليلى مراد حيث أن أول أغنية قدمتها على المسرح فى بداية مشوارها الفنى كانت "ماليش أمل في الدنيا" للفنانة لليلى مراد.

وقامت سيمون فى فترة من حياتها بزيارات متعددة الى مخازن الأفلام بمدينة السينما للبحث عن الفساتين التى كانت ترتديها ليلى مراد فى أفلامها الشهيرة لتفصيل نسخة منها طبق الأصل.



سيمون



سيمون

الجدير بالذكر أن ليلى مراد ولدت بمدينة الإسكندرية، لأب يعشق الفن فقد عمل ملحنًا لأشهر المطربين آنذاك ما جعلها تتشرب حب الفن منذ نعومة أظافرها، وقد اصطحبها والدها الفنان زكي مراد للغناء في الحفلات العامة ليتم اعتمادها كمطربة في الإذاعة المصرية عام 1934، وذاع صيتها وأصبحت تغني في الحفلات التي كانت تقام علي مسرح الأزبكية لتلفت نظر الموسيقار محمد عبد الوهاب ليرشحها للاشتراك معه في فيلم "يحيا الحب" عام 1937.