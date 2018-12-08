شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يقتنص لقب الأسطورة فى جوائز "داف باما 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع الكينج محمد منير على عرش جوائز داف باما الألمانية باقتناصه لقب "الأسطورة 2018" للمرة الثانية والتى تعد أعرق جوائز هذا العام، والمقرر انطلاق فعاليات حفل التكريم الرسمى فى مدينة دبى، مساء الجمعة 21 ديسمبر.

ويحافظ منير بذلك على هيمنته على هذه الجائزة العريقة للمرة الثانية، بعد تتويجه بجائزة "الأسطورة" لعام 2016، وقررت إدارة الداف باما منح هذا اللقب للكينج تقديرًا على مشواره الفنى الحافل بالإنجازات والمستمر لعقود محافظًا على تربعه على عرش الموسيقى المصرية والعربية، ليخطف بذلك منير لقبًا جديدًا ينضم لحافظة ألقابه الفنية، "الملك والكينج والأسطورة".

وينضم الكينج بذلك لنخبة من النجوم العرب ممن تم اختيارهم رسميًّا لحضور حفل توزيع الجوائز المقام لأول مرة هذا العام فى دولة عربية بعد اعتياد داف باما إقامته فى ألمانيا، منهم نجم الأغنية الجزائرية الشاب خالد والمطربة اللبنانية نجوى كرم والمطربة التونسية لطيفة والمطربة السورية فايا يونان، ممن تم إعلان أسماؤهم فى اللائحة الأولية للمكرمين عن جوائز 2018.

وتعد الداف باما من أهم الجوائز الموسيقية العالمية التى تعتمد بالأساس على "ثقل قاعدة الفنان الجماهيرية" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وتعد من أكبر "الميوزيك أووردز" المنتشرة فى مختلف أرجاء العالم، حيث لا يقتصر دورها فقط على العالم العربى أو أوروبا، بل يمتد أثرها إلى كوريا واليابان وماليزيا ونيجيريا وتايوان وأفغانستان وصولًا إلى رومانيا وروسيا، بحيث تختار كل عام أفضل فنان فى كل دولة، وأفضل فنان على مستوى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.