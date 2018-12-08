شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى يحترق وروحى موجوعة.. والدة ريم بنا تهديها رسالة مؤثرة فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الشاعرة الفلسطينة زهيرة الصباغ، والدة الفنانة ريم بنا، رسالة مؤثرة لها فى يوم ميلادها، الذى يوافق اليوم 8 ديسمبر.

وجاء نص الرسالة:

"ذكرى يوم ميلاد ريم الحبيبة، شربت معها قهوتنا الصباحية، أحسست بروحها تسكننى، حاولت أن أرى بعيونها المطر المتساقط بقوة، والناصرة الحبيبة متسربلة بالغمام الأبيض، صورت ما تيسر من أزهار شتوية، قرنفل وزنبق وحبق لمزهريتك يا الغالية، أضأت الشموع وأحرقت البخور لصورتك المعلقة على الحائط".

وأضافت: "صورت النباتات التى تعيش معنا، الحبق والفيجن والأزهار المغرورقة بدموع المطر وبدموعى، وأنا أستذكر عيد ميلادك الأخير مع صديقاتك ريم ورنين وأمل، اللواتى كنت تسعدين بلقائهن، وبالحديث عن ذكرياتكن من الطفولة وحتى سنوات الدراسة، آخ ياريم، آخ يا حبيبتى، قلبى يحترق وروحى موجوعة".





ورحلت ريم بنا، صباح السبت 24 مارس الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 51 عاما، من مواليد مدينة الناصرة عام 1966 وكانت قد تم اختيارها شخصية العام الثقافية فى 2016 بعد مسيرة غنائية زاخرة بالأغانى ضد الاحتلال، كما غنت لفلسطين التاريخية ولفلسطين الكاملة من الشمال إلى الجنوب كما كانت توصفها دائما.

وعرفت ريم بنا بأغانيها الوطنية والتراثية ولها العديد من الألبومات الغنائية وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية.