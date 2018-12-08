بفستان أحمر.. ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها على "إنستجرام"، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة ومميزة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر. ونالت الصور إعجاب الجمهور.
يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري قضت الفترة الماضية في كوريا الجنوبية بمدينة سول، لمتابعة الحملة التسويقية الخاصة بإطلاق عدسات لاصقة تحمل اسمها.
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