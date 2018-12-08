أنباء عن مشاركة رامي مالك بالجزء الجديد من سلسلة "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن ترشح النجم الأمريكي مصري الأصل رامي مالك لبطولة النسخة الـ25 من سلسلة الجاسوسية والأكشن العالمية "جيمس بوند"؛ إذ أكد موقع "Variety" أن مالك يقترب من أن يكون الشرير الجديد بأحدث أجزاء السلسلة، وأن هناك محاولات من قبل منتجي الفيلم للاستعانة بخدمات مالك.

وعلى الرغم من الخبر السعيد إلا أن مشاركة مالك في بطولة الجزء الجديد من سلسلة "جيمس بوند" قد تواجهها عراقيل لتعاقد مالك على الموسم الأخير من مسلسله العالمي "Mr. Robot" في مارس من العام المقبل، وهي السلسلة التي حققت له نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بعد فوزه بجائزة الإيمي عن دوره بالمسلسل.

ويحقق رامي مالك نجاحًا عالميًا استثنائيًا أيضًا بعد فيلمه "Bohemian Rhapsody" الذي جسد فيه شخصية النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري، ورشح عنه لجائزة أفضل ممثل في دور درامي بترشيحات "جولدن جلوب" هذا العام، وسط إشادات واسعة من قبل سينمائيين ونقاد عالميين، اعتبروا مالك مرشحًا رئيسيًا لحفل الأوسكار.

ويواصل رامي مالك تصوير مشاهده من النسخة الجديدة لفيلم الكوميديا الشهير "Doctor Dolittle" والذي يحمل اسم "The Voyage of Doctor Dolittle" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما العالمية منهم روبرت داوني جونير في أول تعاون للثنائي معًا، ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا مطلع عام 2020.