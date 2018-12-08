عرض فيلم أريثا فرانكلين الوثائقي "Amazing Grace" في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حصلت شركة "Neon" على الحقوق الخاصة بتوزيع الفيلم الوثائقي "Amazing Grace" لنجمة السول الراحلة أريثا فرانكلين، والذي تم عرضه عالميًا، ضمن مهرجان "Doc NYC" للأفلام الوثائقية، إلى جانب عرضه مؤخرًا بمهرجان "معهد الفيلم الأمريكي" في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر للشركة الموزعة أن تطرحه تجاريًا مطلع العام المقبل، وقد تم عرضه مسبقًا بعدد من المحافل السينمائية. ويتضمن الفيلم عددًا من الصور والفيديوهات لأريثا، تُعرض لأول مرة، إلى جانب عدد من الكواليس الخاصة بحفلاتها الغنائية.

واجه الفيلم العديد من المشاكل خلال السنوات الماضية، إذ رفعت أريثا فرانكلين دعوى قضائية عام 2015 طالبت فيها بعدم عرض الفيلم تجاريًا دون موافقتها، إلى أن وافتها المنية العام الجاري، ليقرر منتجو الفيلم الاستمرار في تصوير الفيلم وعرضه تجاريًا، وسط تأكيدات العديد من السينمائيين والنقاد العالميين أن الفيلم يتضمن سحرًا خاصًا بأريثا.

يذكر أن أريثا فرانكلين وافتها المنية في 16 أغسطس الماضي، داخل منزلها في ديترويت، وكانت تعاني من مرض سرطان البنكرياس، وكانت قد شاركت في عدد من المناسبات الهامة طوال مسيرتها الغنائية، منها غنائها بجنازة الزعيم مارتن لوثر كينج، وحفلي تنصيب الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون، وباراك أوباما.