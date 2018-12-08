وليد منصور لـ"الخليج 365": لا صلة بين كازابلانكا والنسخة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أكد المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور أنه لا صلة بين فيلمه "كازابلانكا" والنسخة الأمريكية من الفيلم التي أنتجت في العام 1942.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اسم الفيلم "كازابلانكا" هو نفس اسم الباخرة بأحداث الفيلم، وأنه تم تصوير عدد من المشاهد بمدينة الدار البيضاء في المغرب (كازابلانكا)، وهي أكبر المدن في المغرب وواحدة من أكبر المدن في قارة إفريقيا.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن، وهو من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمي. كما انضم له مؤخرًا الممثل التركي خالد أرجنش والذي يجسد شخصية زعيم مافيا، ويعمل تحت يديه العديد من النجوم ضمن أحداث الفيلم، وسيجمعه مشهدين بالفنان أمير كرارة بطل العمل.

تتشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، على رأسهم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ودلال عبد العزيز.​