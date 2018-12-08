جوليا روبرتس تقلد كيم كارديشيان لزيادة عدد متابعيها

حلّت الفنانة جوليا روبرتس ضيفة على برنامج ذا إيلين شو، الذي تقدمه المذيعة الأميركية إيلين ديجينيريس، وقدمت لها الإعلامية الشهيرة بعض النصائح قد تفيدها في زيادة عدد متابعيها، ولكن بطريقة كوميدية.

حيث نصحتها إلين بضرورة التعري وجاءت لها بصدر اصطناعي وطلبت منها ارتداءه ونشر الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار ضحكات الجمهور، واعتبره البعض وسيلة منها للسخرية من كيم كارديشيان بطريقة طريفة.

كما نصحتها إيلين بضرورة التصوير مع الطعام كما هي عادة بعض النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الحلقة إعجاب الكثير من محبي النجمة العالمية الشهيرة، وتم تداوله على نطاق واسع من صفحات السوشال ميديا.

يذكر أن جوليا روبرتس معروف عنها عدم حبها لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم مداومتها على التواصل مع جمهورها من خلالها، حتى أن البعض كانوا يحسبونها على قائمة كارهي التواصل الاجتماعي.

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