وائل جسار يستقبل العام الجديد في مصر – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: يستقبل النجم اللبناني وائل جسار العام الجديد مع الجمهور ومحبّيه في مصر.
ومن المقرر أن يحيي وائل جسار حفلًا غنائيًا كبيرًا في فندق Four Seasons مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حيث سيقدّم خلال الأمسية باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
على صعيد آخر، يستعد وائل جسار لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية انتهى مؤخرًا من تسجيلها لتكون بمثابة هدية منه لجمهوره.
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