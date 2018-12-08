بلقيس فتحي تستجمع قوّتها وتروي قصّتها مع الرهاب الإجتماعي

متابعة بتجــــــــــــــرد: قدّمت النجمة بلقيس فتحي محاضرة تحفيزية شيقة في “مؤتمر تيدكس” العالمي بمحافظة مسقط في سلطنة عمان، يوم السبت 8 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وتحدّثت بلقيس فتحي خلال المحاضرة عن رحلتها مع العلاج من الرهاب الإجتماعي باللجوء إلى طبيب نفسي، ساعدها على التخلص من المشكلة المزمنة التي سيطرت على حياتها منذ سنّ المراهقة ولم تفارقها إلّا قبل فترة قصيرة.

وتابعت بلقيس فتحي في كلمتها أنها كانت تخجل وتخشى من تبعات الحديث عن المشكلة لكنها باتت تملك اليوم الشجاعة الكافية لذلك.

هذا ونوّهت بلقيس في المحاضرة إلى المخاطر التي تملأ طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب وكشفت أنها تخلّصت من الرهاب نهائيًا عندما وقفت على مسرح الأوبرا أمام الأمير بن عبد المحسن في عام 2011 بحضور جمهور عريض من مختلف الفئات العمرية.

على صعيد آخر، تحصد بلقيس فتحي حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.