تايلور سويفت تسجّل أغاني ألبومها الجديد!

متابعة بتجــــــــــــــرد: انتهت النجمة العالمية الشهيرة تايلور سويفت من تسجيل ستّ أغاني جديدة من المقرر أن تضمها إلى ألبومها الجديد. وأضافت المصادر عينها أن تايلور سويفت تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على الألبوم المقرر إطلاقه منتصف عام 2019 القادم. الجدير ذكره أن تايلور سويفت حققت نجاحات واسعة على مستوى العالم أجمع بألبوم Reputation الذي أطلقته منذ أشهر وسط حملة دعائية واسعة شملت المتاجر الرقمية الكبرى كافة.

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