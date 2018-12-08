شكرا لقرائتكم خبر عن Creed II يحقق إيرادات تبلغ ضعف ميزانيته ب100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Creed II إيرادات وصلت إلى 100 مليون دولار أمريكى حول العالم وهو ما يضاهي ضعف ميزانيته.

فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لاندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبي، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو.

يدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بي جوردان والذى يخوض صداما لا مفر منه مع ابن المصارع الروسي إيفان دراجو، الذي قتل داخل الحلبة في فيلم Rocky IV.

الفيلم من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.