شكرا لقرائتكم خبر عن شكلهم متغير خالص.. شوف صورة جمعت عائلة كاردشيان منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أن تلفت الأنظار إليها بشتى الطرق، وإحدى هذه الطرق على نشر صور قديمة من ألبوم العائلة، والتى تظهر التغير الواضح فى ملامحهم وإطلالاتهم.

فقد نشرت كيم البالغة من العمر 38 عاما على الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" بنشرها صورة من إحدى الحفلات ظهرت كيم بصحبة شقيقها روب كاردشيان وكورتنى وكلو التى ظهرت بـ Style مختلفة تماما عن الآن.

حصد الصورة التى نشرتها كيم كاردشيان أكثر من 2 مليون likes خلال 22 ساعة فقط.