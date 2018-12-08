شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الكلاسيكيات التسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومى للسينما بكلاسيكيات السينما التسجيلية، فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن خطة عروض المركز بإشراف الناقد مجدى الشحرى، وذلك لإعادة تسليط الضوء على هذه الأفلام مرة أخرى.

ويعرض مركز الثقافة السينمائية فيلمى "قطار النوبة" للمخرجة عطيات الأبنودى، وفيلم "بقايا شارع محمد على" للمخرجة نبيهة لطفى، ويعقبهما ندوة يديرها الناقد السينمائى محمود عبد الشكور، وذلك بمقر المركز 36 ش شريف – القاهرة، والحضور مجانا للجمهور والسينمائيين والإعلاميين.