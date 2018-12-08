تامر حسين يكشف حقيقة خلافه مع تامر حسني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
نفى الشاعر تامر حسين وجود أي خلاف بينه وبين الفنان تامر حسني، معربًا عن حبه الشديد له.
ونشر حسين، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا جمعته بتامر حسني، علق عليها: "بنتفاوض مين ينزل كوبيلهات (ناسيني ليه) الأول، والراجل سجلها وهينزلها، وأدي صورة من التكريم أول امبارح عشان تعرفوا أن مفيش لا خلافات ولا نفسيات ولا أي حاجة من اللي في خيال أي حد. احنا بني آدمين وفنانيين المفروض نصدر أمل واحترام وحب للناس مبروك يا تامر على كل حاجة".
يذكر أن الشاعر تامر حسين حصل مؤخرًا على لقب شاعر العرب للعام الثاني على التوالي من مهرجان "نجم العرب".
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