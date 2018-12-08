بالصور.. هاني شاكر بالزي المغربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
شارك نقيب الموسيقيين هاني شاكر جمهوره على "إنستجرام" صورًا له أثناء تواجده في المغرب، ظهرًا فيها مرتديًا زيًا مغربيًا. قود نالت الصور إعجاب متابعيه.
ويتواجد هاني شاكر حاليًا في المغرب للمشاركة في فعاليات مهرجان "مكناس"، في دورته الثالثة، كما من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا اليوم السبت.
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