إيرادات الجمعة.. "البدلة" الأول و"كدبة بيضا" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 8 أفلام، أحدثها فيلم "كدبة بيضا" للمخرجة نور أرناؤوط، "عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي، إلى جانب الأفلام المتنافسة على الإيرادات منذ طرحها في عيد الأضحى المبارك. وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأفلام حققت أمس الجمعة 7 ديسمبر، إيراد بلغ 224 ألفًا و485 جنيهًا.

وفي السطور التالية ننشر إيراد كل فيلم في شباك تذاكر أمس..