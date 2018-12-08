مادونا تتهم ليدي جاجا بالسرقة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هاجمت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة مادونا، مواطنتها المطربة العالمية ليدي جاجا، متهمة إياها بسرقة اقتباس مشهور لها، وذلك بعد فترة هدوء نسبيه بينهما أعقبت سنوات من الخلافات.

ومن جانبها كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، عن أن سبب الخلاف بين المغنيتين الأمريكيتين، قد بدأ عندما انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو على الإنترنت، تظهر من خلالها ليدي جاجا وهي لا تتوقف عن استخدام اقتباس في جميع جولاتها الصحفية التي جاءت تحت اسم “ولادة نجمة” في وقت سابق من هذا العام.

ومن جهة أخرى كانت ملكة البوب الأمريكية مادونا، قد كشفت عن صورة لها وهي تمسك بجهاز غريب المظهر، فكان التصور الأول فى مخيلة متابعيها أنه جهاز بذئ ينتمى للألعاب الجنسية، واتهمها كثيرون بالترويج لهذه النوعية من الألعاب، لكن اتضح أنه جهاز صغير لمكافحة آثار الشيخوخة.

والجهاز الذي استعملته مادونا، مزدوج الرأس مصنوع من الكروبون وسعره 200 دولار، وهو أحدث منتج من ماركة الجمال الفاخرة MDNA SKIN التي اطلقتها النجمة العالمية.

ومن جهة أخرى أكدت مادونا، البالغة من العمر 60 عاما، أن العام المقبل سيكون موعد إصدار ألبومها الجديد، وسيكون الألبوم رقم 14 لها، على مدار 37 عاما من مسيرتها الفنية، حيث كان أول البومتها من إنتاج 1983، وكان آخر ألبوم لمادونا عام 2013 بعنوان Rebel Heart.